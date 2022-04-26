Приштина, , 22:38 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 25 апреля провела встречу с заместителем-помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Карин Донфрид и представителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром.

Вьоса Османи President-ksgov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи в ходе разговора выразила озабоченность несоблюдением Сербией Брюссельских соглашений с Косово и продолжающейся работой параллельных властных сербских структур на севере Косово.

Ранее, 24 апреля, послы стран так называемой Большой пятерки (США, Германия, Италия, Франция и Великобритания) провели встречу с премьер-министром Косово, посвященную диалогу Сербии и Косово. В Ходе визита в Приштину 25 апреля Донфрид активно призывала Косово и Сербию вернуться за стол переговоров.

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