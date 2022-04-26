В Косово заявили о планах осуществлять влияние в мире через США
Приштина, Сербия, 26 апреля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи-Садриу 25 апреля провела совместную пресс-конференцию с заместителями госсекретаря США по европейским делам и Западным Балканам Карин Донфрид и Габриэлем Эскобаром.
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Парламент Косово
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе конференции Османи заявила, что «отношения Косово с союзниками не должны определяться ходом диалога Приштины и Белграда», что стало ответом на настойчивые призывы американских партнеров к возобновлению диалога Сербии и Косово.
«У США нет больших союзников, чем Косово, в регионе и в мире. Мы доказали наш проактивный подход в случае с афганскими беженцами готовностью принять украинских беженцев. Мы доказали нашу верность США также сохранением мира в регионе и введением санкций против России одновременно с нашими союзниками. Мы, может быть, маленькая страна, но работая с нашими партнерами, но работая с нашими союзниками, Соединенными Штатами Америки, мы можем иметь важное влияние в мире».