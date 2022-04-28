Подгорица, 28 апреля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Парламент Черногории 28 апреля избрал албанца Дритана Абазовича премьер-министром.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Абазович является главой Движения УРА, что по-албански означает «Мост». В поддержку проголосовали 45 депутатов, против — три депутата.

Пробелградские партии в голосовании участия не приняли. Ранее политик полтора года являлся вице-премьер-министром. По словам политика, он готов вести переговоры со всеми партиями. Двое из 18 министров в его правительстве — албанцы.