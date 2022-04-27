Белград, , 23:11 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 26 апреля провел встречу с заместительницей госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карин Донфрид.

Александр Вучич Sns.org.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили последние события на Украине, а также диалог Сербии и Косово.

Вучич подчеркнул, что поддержание региональной стабильности отвечает интересам Сербии и полезно всем региональным игрокам. Примером успешного регионального сотрудничества политик назвал инициативу Open Balkan.

Говоря о диалоге между Косово и Сербией, Вучич заявил следующее:

«Наша сторона выполнила свои обязательства, а Приштина упрямо продолжает уклоняться от исполнения своих. Даже спустя девять лет после заключения Брюссельских соглашений не была основана Ассоциаций муниципалитетов с сербским большинством».

Тем не менее, политик заявил, что Белград полностью привержен диалогу при посредничестве Белграда — единственному способу достигнуть взаимоприемлемого решения.

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