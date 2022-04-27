Белград, 27 апреля 2022, 23:11 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 26 апреля провел встречу с заместительницей госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карин Донфрид.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили последние события на Украине, а также диалог Сербии и Косово.
Вучич подчеркнул, что поддержание региональной стабильности отвечает интересам Сербии и полезно всем региональным игрокам. Примером успешного регионального сотрудничества политик назвал инициативу Open Balkan.
Говоря о диалоге между Косово и Сербией, Вучич заявил следующее:
Тем не менее, политик заявил, что Белград полностью привержен диалогу при посредничестве Белграда — единственному способу достигнуть взаимоприемлемого решения.
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