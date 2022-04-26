Приштина, Сербия, 26 апреля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 апреля провел совместную пресс-конференцию с заместителем государственного секретаря США по бюро европейских и евроазиатских дел Карин Донфрид.

State.gov Карен Донфрид

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Донфрид заявила о необходимости вступления Косово в НАТО и Европейский союз ради поддержания долгосрочного мира и безопасности.

Курти выразил сожаление в связи с тем, что Сербия отказалась ввести санкции против России и дистанцироваться от Москвы, поскольку это, по его мнению, демонстрирует ценности и ориентацию Сербии на «союз с авторитарными режимами», в то время как Косово остается надежным другом и союзником США.