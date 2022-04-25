Вологда, 26 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. В Вологодской области в 2022 году возобновят проведение проекта «Фестивальное лето» в очном формате, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля

«Принято решение впервые за последние два года пандемии и ограничений приступить к проведению культурных мероприятий в рамках проекта «Фестивальное лето» в традиционном формате — на свежем воздухе и в киноконцертных залах», — сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Ежегодно «Фестивальное лето» посещали около 30 тыс. зрителей. В рамках мероприятия в этом году пройдет семь крупных фестивалей и творческих проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Вологду посетили 203 тысячи туристов.