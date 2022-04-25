Приштина, Сербия, 25 апреля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Союз тарикатов (общин бекташей — представителей крайне свободомыслящего ответвления ислама, распространенного в Албании со времен османского владычества) 25 апреля провел заседание избирательного совета и утвердил новый, дополненный устав и ряд новых постановлений.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Кружащиеся дервиши в караван-сарае Аль-гури на улице Аль-Азхар. Одно из самых впечатляющих зрелищ столицы Египта

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, бекташи обратились к институтам Косово с призывом к равенству во всех сферах общества, предполагающему, по их мнению, однополые браки.

Религиозные деятели осудили такие явления и предрассудки как «расизм, этническую ненависть, гомофобию, исламофобию, мизогинию, суфифобию и другие дискриминирующие формы предрассудков, нарушающие взаимное доверие в обществе».