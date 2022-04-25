Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Журналист и ведущий собственного подкаста Джо Роган высказался о культуре отмены. Об этом 25 апреля пишет New York Post.

Джо Роган YouTube

Как отмечает издание, попытки «отменить» Джо Рогана после скандала с его подкастом для сервиса Spotify имели противоположный эффект и лишь добавили журналисту популярности. «Интересно, количество моих подписок резко возросло — вот что безумно. В разгар всего этого я набрал 2 млн подписчиков», — поделился Роган.

ИА REGNUM напоминает, что во время подкаста Джо Рогана для Spotify один из его гостей, врач Роберт Мэлоун, высказался о коронавирусе. Медик утверждал, что граждане США «загипнотизированы» идеей ношения масок, а также вакцинацией против COVID-19 из-за «формирования массового психоза». После этого пользователи Spotify требовали отменить Рогана за «дезинформацию» в своём проекте.

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