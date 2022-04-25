В Албании рассказали о симптомах отравления новым синтетическим наркотиком
Тирана, 25 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. На черном рынке Албании появился новый синтетический наркотик. Как сообщает албанское отделение Euronews (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), эксперт в области безопасности Эргюс Музгачи назвал новый наркотик «наихудшим из всех, что могут существовать на потребительском рынке».
По словам Музгачи, зависимость от наркотика может выработаться после первого же применения, одновременно проявляются «сокрушительные» последствия для организма.
Синтетический наркотик смешивают с продуктом растительного происхождения таким образом, что определить примеси на вид нельзя — от чистого наркотика он отличается только отсутствием запаха.
«Симптомы очень тяжелые, человек превращается в труп, из которого не вышла душа. Теряются вкусовые ощущения, рвет, пропадают чувства», — сказал Музгачи.
По словам токсиколога Алерта Дришти, наркотик поражает нервную, дыхательную и сердечно-сосудистые системы.