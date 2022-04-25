Тирана, 25 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. На черном рынке Албании появился новый синтетический наркотик. Как сообщает албанское отделение Euronews (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), эксперт в области безопасности Эргюс Музгачи назвал новый наркотик «наихудшим из всех, что могут существовать на потребительском рынке».

76.мвд.рф Нарколаборатория, в которой производились наркотики

По словам Музгачи, зависимость от наркотика может выработаться после первого же применения, одновременно проявляются «сокрушительные» последствия для организма.

Синтетический наркотик смешивают с продуктом растительного происхождения таким образом, что определить примеси на вид нельзя — от чистого наркотика он отличается только отсутствием запаха.

«Симптомы очень тяжелые, человек превращается в труп, из которого не вышла душа. Теряются вкусовые ощущения, рвет, пропадают чувства», — сказал Музгачи.

По словам токсиколога Алерта Дришти, наркотик поражает нервную, дыхательную и сердечно-сосудистые системы.