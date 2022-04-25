Ясиноватая, ДНР, 25 апреля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Ряд населённых пунктов ДНР подвергся вечером 25 апреля обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Посёлок Александровка ВСУ обстреляли в 16:55 мск со стороны населённого пункта Марьинка, выпустив восемь мин калибра 120 мм. В это же время украинские боевики обстреляли посёлок Широкая Балка со стороны населённого пункта Новгородское из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

В 17:00 мск ВСУ обстреляли из БМ-21 «Град» город Ясиноватая: со стороны населённого пункта Авдеевка выпущено четыре ракеты. Обстрел повторился в 18:50 мск: также выпущено четыре ракеты.

В 17:20 мск украинские боевики обстреляли посёлок Михайловка: со стороны Новгородского выпущено восемь снарядов калибра 122 мм. В 17:30 мск обстрелу подвергся посёлок Старомихайловка: со стороны населённого пункта Красногоровка выпущено шесть мин калибра 120 мм.

В 17:50 мск ВСУ обстреляли посёлок Пантелеймоновка: со стороны Новгородского выпущено шесть снарядов калибра 122 мм. В 18:40 мск под обстрел попал посёлок Доломитное: со стороны населённого пункта Новолуганское по нему выпущено восемь мин калибра 82 мм.

Кроме того, вечером 25 апреля ВСУ обстреливали окраины города Горловка: в 18:58 мск они обстреляли из тяжёлых миномётов посёлок шахты имени Гагарина: со стороны населённого пункта Шумы выпущено пять мин калибра 120 мм.

В 19:45 мск из Шумов ВСУ обстреляли другой район Горловки – посёлок шахты имени Изотова, выпустив пять мин калибра 120 мм. В 20:15 мск посёлок шахты имени Гагарина со стороны населённого пункта Делеевка обстреляли десятью снарядами калибра 122 мм.