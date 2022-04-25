Индио, США, , 23:33 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш споткнулась и упала во время выступления на сцене фестиваля Coachella 2022. Об этом 25 апреля пишет New York Post.

Билли Айлиш Скриншот с YouTube

Айлиш передвигалась по сцене в темноте — она не заметила проектор сценического огня и споткнулась о его выступающую часть. Артистка рассмеялась, когда поняла, что произошло. «Видите этот квадрат? Эту чертову штуку?» — спросила она у поклонников, после чего фанаты начали скандировать: «К чёрту квадрат».

ИА REGNUM напоминает, что 23 и 24 апреля 2022 года прошла вторая половина фестиваля Coachella. Первая состоялась неделей ранее также в Индио (США).

Читайте ранее в этом сюжете: Эдди Ван Хален завещал миллион долларов на музыкальное образование в США