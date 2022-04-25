Москва, , 23:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон очень похожи в своём пристрастии к работе на публику, заявил 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Глава МИД России отметил, что и Зеленский и Джонсон стремятся нечто имитировать.

«Зеленский тоже особый случай. Они чем-то похожи: способность работать на публику, способность имитировать что-то», — сказал Сергей Лавров.

Ранее он отметил, что тяга Зеленского к актёрству часто оборачивается тем, что он сам себе противоречит.

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