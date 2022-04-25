Скопье, , 23:28 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 25 апреля поздравил с победой во втором туре президентских выборов Эммануэля Макрона.

Димитар Ковачевски

Как сообщает албанское новостное агентство TelegrafiMaqedoni, победу Макрона над Марин Ле Пен политик назвал победой Франции и Европейского союза.

Политик заявил, что Северную Македонию и Францию ждут многочисленные вызовы, и он с нетерпением ожидает возможности продолжить сотрудничество с Макроном.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором туре президентских выборов, состоявшихся накануне, 24 апреля, Макрон набрал 56,8% голосов.

В 2019 году предложение Макрона о реформе переговорного процесса привело к задержке переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС, которые теперь откладываются из-за сопротивления Болгарии.

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