Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, , 23:19 — REGNUM В акватории озера Абрау с 21 по 24 апреля прошёл первый этап Национальной парусной Лиги сезона 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 апреля в пресс-службе проекта.

Первый этап Национальной парусной Лиги сезона 2022 Пресс-служба Национальной парусной Лиги

В регате Высшего дивизиона приняли участие 16 экипажей: ACTIVEMAP (Казань), Arttube (Москва / Таганрог), Bronenosec (Санкт-Петербург), Calipso (Туапсе), MATRYOSHKA (Екатеринбург), Proprius Capital (Екатеринбург), Skolkovo Sailing Team 1 (Москва), TENZOR LEGAL (Москва), TENZOR SPORT (Москва), Wind to go Sailing team (Абрау-Дюрсо), ZIDart Sailing team (Москва), «Восток-Запад» (Москва/ Новосибирск), «Гагарин» (Саратов), «Повелитель Паруса Москва» (Москва), «Регион 23» (Краснодар),» Русские Богатыри» (Москва). Первый этап выиграла команда ArtTube Виктора Серёжкина.

В Детском дивизионе проекта в акваторию Абрау вышли 15 юных яхтсменов из Новороссийска (МБУ СШ «ЛИДЕР») и Темрюка. Среди старшей группы победителем стал Андрей Батраков, а в младшей группе — Матвей Ардашов.

Добавим, что следующий этап Национальной парусной Лиги пройдёт в Екатеринбурге 16–19 июня 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казани пройдет чемпионат России по парусному спорту