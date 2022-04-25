Кострома, 11 апреля, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Герой России кавалер ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами Юрий Дюдя приказом министра обороны назначен командиром 1065-го Гвардейского артиллерийского полка, расквартированного в Костроме.

Как сообщила пресс-служба администрации области, нового руководителя воинской части губернатору области Сергею Ситникову представил прежний командир Роман Михайлин.

Юрий Дюдя окончил Коломенское высшее военное артиллерийское училище. В 2011 году газета Красная Звезда посвятила Юрию Дюде статью, в которой сообщалось, что главный герой прошел обе чеченские войны

«Во вторую чеченскую капитан Дюдя был уже командиром миномётной батареи. 82-мм миномёт — артиллерия переднего края. Комбату и его миномётчикам приходилось высаживаться с ротами в вертолётном десанте, блокировать горные базы боевиков, вести огневое сопровождение колонн, прочёсывание лесистой местности».

Напомним, что 1065-й Гвардейский воздушно-десантный артиллерийский полк, входит в состав 98-й гвардейской дивизии ВДВ. Подразделение неоднократно признавалось лучшим среди артиллерийских полков военно-десантных войск России. В декабре этого года ему исполнится 75 лет.