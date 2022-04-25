Берлин, , 23:26 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 25 апреля в ходе визита в немецкий бундестаг провел встречу с главой комиссии по иностранным делам Михаилом Ротом и главой комиссии по европейским делам Антоном Хофрайтером.

Буяр Османи Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны обсудили подготовку к евроинтеграции Северной Македонии и Албании и стран региона Западные Балканы в целом «в свете последних геополитических вызовов».

По словам Османи, посредством «открытия переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании ЕС продемонстрирует свою геополитическую ориентацию и, следовательно, усилит общеевропейскую архитектуру безопасности».

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