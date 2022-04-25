Москва, 25 апреля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Российская певица Виктория Дайнеко намерена взыскать с бывшего супруга Дмитрия Клеймана существенную сумму по алиментам. Об этом сообщает телеканал «Муз-ТВ» 25 апреля.

Кадр из интервью для журналистки Тани Гузенко Виктория Дайнеко

«Мы заявили в своем иске прожиточный минимум (это порядка 16 тысяч рублей). Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. От него самого нет никакой реакции на процесс, даже его юристы воздерживаются на слушаниях», — заявила адвокат артистки. К слову, ранее в интернете ходили слухи о том, что Дайнеко требует с бывшего мужа на содержание ребёнка четверть его доходов.

Напомним, что Виктория Дайнеко подала в суд на Дмитрия Клеймана в середине января 2022 года. По словам исполнительницы, бывший супруг вовсе не уделял времени их общей дочери и не выплачивал алименты, поэтому она была вынуждена обратиться за помощью в государственный орган.