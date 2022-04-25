Москва, 25 апреля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Украина и её президент Зеленский занимаются имитацией переговоров, заявил 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

При этом, отметил глава МИД России, Владимир Зеленский играет по-актёрски и часто сам себе противоречит.

«Переговоры они имитируют», — сказал Лавров.

«То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов — это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов — он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, — но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий», — пояснил министр иностранных дел России.