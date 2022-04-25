Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Покойный рок-музыкант Эдди Ван Хален оставил вклад в размере 1 миллиона долларов в американский благотворительный фонд музыкального образования Mr Holland’s Opus Foundation (MHOF). Об этом 25 апреля рассказал портал NME.

Эдди Ван Хален Скриншот NME

MHOF на протяжении 26 лет занимается тем, что предоставляет детям школьного возраста из малообеспеченных слоев населения возможность получить музыкальное образование.

Согласно заявлению, опубликованному MHOF, Ван Хален завещал благотворительной организации семизначную сумму. Точная сумма не была указана, но в заявлении говорится, что сумма обеспечит «значительное [увеличение] возможностей некоммерческой организации по поддержке музыкальных программ по всей стране».

Читайте ранее в этом сюжете: Flume представил новый сингл со сцены фестиваля Coachella

Читайте развитие сюжета: Компания Funko создала фигурку Эдди Ван Халена для серии Pop!