Вашингтон, 25 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Покойный рок-музыкант Эдди Ван Хален оставил вклад в размере 1 миллиона долларов в американский благотворительный фонд музыкального образования Mr Holland’s Opus Foundation (MHOF). Об этом 25 апреля рассказал портал NME.

Скриншот NME Эдди Ван Хален

MHOF на протяжении 26 лет занимается тем, что предоставляет детям школьного возраста из малообеспеченных слоев населения возможность получить музыкальное образование.

Согласно заявлению, опубликованному MHOF, Ван Хален завещал благотворительной организации семизначную сумму. Точная сумма не была указана, но в заявлении говорится, что сумма обеспечит «значительное [увеличение] возможностей некоммерческой организации по поддержке музыкальных программ по всей стране».