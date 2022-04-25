Москва, , 23:07 — REGNUM В мире есть много желающих искусственно повышать риски ядерной войны в ситуации, когда они и без тогда достаточно высоки, заявил 25 апреля глава министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас, когда риски действительно весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьёзная, она реальна, и её нельзя недооценивать», — сказал он в эфире «Первого канала».

Глава МИД России напомнил, что в январе 2022 года страны «ядерной пятёрки» в очередной раз подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. По его словам, в этом заключается «принципиальная позиция» и российской стороны.