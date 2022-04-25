Рим, 25 апреля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Более 85% граждан Франции, живущих в Италии, проголосовали во втором туре президентских выборов за Эммануэля Макрона, передают национальные СМИ 25 апреля.

Gouvernement.fr Эммануэль Макрон

Марин Ле Пен получила в Италии втрое меньшую долю голосов, чем в целом на выборах — менее 14,5%.

Как сообщалось ранее, второй тур французских выборов 24 апреля выиграл действующий президент Эммануэль Макрон, набравший 58,5% голосов.