Архангельская область, 23 июля, 2003, 11:15 — ИА Регнум. Средняя месячная нагрузка на одного судью районного (городского) суда к числу оконченных дел в первой половине 2003 года составляла 7,1 гражданских дел. За аналогичный период 2002 года нагрузка составила 11,5 гражданских дел. По Северо-Западному федеральному округу в 2002 году нагрузка по гражданским делам в расчете на одного судью составила 20,4 дела, по России этот показатель составил 15,2 дела.

Как сообщил председатель Архангельского областного суда Михаил Аверин, за первое полугодие 2003 года на одного судью приходилось 2,2 уголовных дела (в 2002 - 4,1 уголовное дело). По Северо-Западному федеральному округу нагрузка по уголовным делам в расчете на 1 судью составила 3,9 дела (2002 год), по России этот показатель составил 4,4 дела.

В связи с такой нагрузкой на одного судью встает вопрос о своевременном рассмотрении уголовных и гражданских дел. В первом полугодии 2003 года из 56893 оконченных судьями районных (городских) судов и мировыми судьями гражданских дел сроки нарушались по 2425 делам или 4,3% (в 2002 году из 51818 оконченных гражданских дел - по 2221 или 4,3%). То есть количество дел рассмотренных с нарушенными сроками в процентном отношении осталось на прежнем уровне. Из 3524 оконченных в 1 полугодии 2003 года уголовных дел сроки нарушались по 93 делам или 2,6% (в 2002 году из 5339 дел окончено с нарушенными сроками 126 дел или 2,4%). То есть количество дел с нарушенными сроками увеличилось на 0,2%.

В 2002 году по Северо-Западному федеральному округу было рассмотрено с нарушенными сроками 24,6% гражданских дел. По России данный показатель составил 19,6%. В 2002 году по Северо-Западному федеральному округу было рассмотрено с нарушенными сроками 23,3% уголовных дел. По России данный показатель составил 12,3%.