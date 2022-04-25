Чикаго, США, 25 апреля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Дэймон Албарн и австралийский диджей Flume (Харли Стретен) выступили на одной сцене во время фестиваля Coachella, дебютировав с совместным синглом Palaces. Об этом 25 апреля рассказал портал NME.

Скриншот YouTube Flume

Во время второго уикенда фестиваля Албарн, который в предыдущие выходные выступил вместе с Билли Айлиш, присоединился к Flume и представил со сцены сингл Palaces.

Композиция Palaces войдет в предстоящий одноименный альбом Flume. Третий студийный альбом австралийского диджея выйдет 20 мая.