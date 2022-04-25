Скопье, 25 апреля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 3722 образцов выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом, из них 24 — повторные. Также в стране зарегистрировано 238 случаев выздоровления. Об этом 25 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Prince Roy Луга над Скопье, Северная Македония

По последним данным, за трое суток в стране скончались двое пациентов с COVID-19, зарегистрировано три произошедших ранее летальных исхода. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 309 208 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9276, 299 302 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 630. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.