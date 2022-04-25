Москва, 25 апреля 2022, 22:57 — REGNUM Вручение наград международной профессиональной музыкальной премии BraVo состоялось заочно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 апреля в пресс-службе мероприятия.

Лей Чжан, лауреат премии BraVo-2022 из Китая.
Лей Чжан, лауреат премии BraVo-2022 из Китая.
Пресс-служба «Русской медиагруппы»

Лауреатами BraVo в 2022 году стали звёзды оперы и балета, а также лучшие классические исполнители из стран Евразийского континента (Россия, Белоруссия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Сербия, Азербайджан, Египет, Турция, Монголия, Армения и Республика Корея). Как отметили в пресс-службе, все победители получат свои награды — золотые ключи уже отправили в родные страны музыкантов.

Список лауреатов в сфере классического искусства:

  • «Лучший классический женский вокал» — Екатерина Семенчук;

  • «Лучший классический мужской вокал» — Нажмиддин Мавлянов;

  • «Опера года» — «Саломея» (ГАБТ России);

  • «Классический альбом года» — дебютный сольный альбом Константина Емельянова с музыкой Петра Чайковского (лейбл «Мелодия»)

  • «Композитор года» — Илья Демуцкий;

  • «Балет года» — «Чайка» (ГАБТ России);

  • «Оркестр года» — MusicaEterna (создатель и художественный руководитель — Теодор Курентзис);

  • «Концертная/театральная площадка года» — Московская государственная академическая филармония;

  • «Дирижер года» — Александр Сладковский;

  • «Мировая звезда» — Денис Мацуев;

  • «За поддержку классического искусства» — Юрий Башмет;

  • «Открытие года» — Виктория Каркачева.

Список лауреатов BraVo-2022 среди самых популярных представителей классической сцены из стран-партнёров премии:

  • Белоруссия — Марта Данусевич;

  • Китай — Лей Чжан;

  • ОАЭ — Сара Аль Кайвани;

  • Сербия — Неманя Радулович;

  • Венгрия — Балаж Хаваши;

  • Турция — Шефика Кутлуер;

  • Казахстан — Сундет Байгожин;

  • Республика Корея — Кимин Ким;

  • Азербайджан — Эльчин Азизов;

  • Монголия — Ариуабаатар Гарбаатар;

  • Египет — Фара Эль Дибани;

  • Армения — Нина Минасян.

Добавим, что международная профессиональная музыкальная премия BraVo проводится при информационной поддержке компании «Русская Медиагруппа» и «Радио Монте Карло». Церемония вручения наград BraVo ежегодно проходит на сцене Большого театра, однако в 2022 году мероприятие провели заочно по независящим от организаторов причинам.

Читайте ранее в этом сюжете: В конце апреля объявят номинантов на премию RU. TV