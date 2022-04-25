Москва, 25 апреля 2022, 22:57 — REGNUM Вручение наград международной профессиональной музыкальной премии BraVo состоялось заочно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 апреля в пресс-службе мероприятия.
Лауреатами BraVo в 2022 году стали звёзды оперы и балета, а также лучшие классические исполнители из стран Евразийского континента (Россия, Белоруссия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Сербия, Азербайджан, Египет, Турция, Монголия, Армения и Республика Корея). Как отметили в пресс-службе, все победители получат свои награды — золотые ключи уже отправили в родные страны музыкантов.
Список лауреатов в сфере классического искусства:
«Лучший классический женский вокал» — Екатерина Семенчук;
«Лучший классический мужской вокал» — Нажмиддин Мавлянов;
«Опера года» — «Саломея» (ГАБТ России);
«Классический альбом года» — дебютный сольный альбом Константина Емельянова с музыкой Петра Чайковского (лейбл «Мелодия»)
«Композитор года» — Илья Демуцкий;
«Балет года» — «Чайка» (ГАБТ России);
«Оркестр года» — MusicaEterna (создатель и художественный руководитель — Теодор Курентзис);
«Концертная/театральная площадка года» — Московская государственная академическая филармония;
«Дирижер года» — Александр Сладковский;
«Мировая звезда» — Денис Мацуев;
«За поддержку классического искусства» — Юрий Башмет;
«Открытие года» — Виктория Каркачева.
Список лауреатов BraVo-2022 среди самых популярных представителей классической сцены из стран-партнёров премии:
Белоруссия — Марта Данусевич;
Китай — Лей Чжан;
ОАЭ — Сара Аль Кайвани;
Сербия — Неманя Радулович;
Венгрия — Балаж Хаваши;
Турция — Шефика Кутлуер;
Казахстан — Сундет Байгожин;
Республика Корея — Кимин Ким;
Азербайджан — Эльчин Азизов;
Монголия — Ариуабаатар Гарбаатар;
Египет — Фара Эль Дибани;
Армения — Нина Минасян.
Добавим, что международная профессиональная музыкальная премия BraVo проводится при информационной поддержке компании «Русская Медиагруппа» и «Радио Монте Карло». Церемония вручения наград BraVo ежегодно проходит на сцене Большого театра, однако в 2022 году мероприятие провели заочно по независящим от организаторов причинам.
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