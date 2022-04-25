Москва, , 22:57 — REGNUM Вручение наград международной профессиональной музыкальной премии BraVo состоялось заочно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 апреля в пресс-службе мероприятия.

Лей Чжан, лауреат премии BraVo-2022 из Китая. Пресс-служба «Русской медиагруппы»

Лауреатами BraVo в 2022 году стали звёзды оперы и балета, а также лучшие классические исполнители из стран Евразийского континента (Россия, Белоруссия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Сербия, Азербайджан, Египет, Турция, Монголия, Армения и Республика Корея). Как отметили в пресс-службе, все победители получат свои награды — золотые ключи уже отправили в родные страны музыкантов.

Список лауреатов в сфере классического искусства:

«Лучший классический женский вокал» — Екатерина Семенчук ;

«Лучший классический мужской вокал» — Нажмиддин Мавлянов ;

«Опера года» — «Саломея» (ГАБТ России);

«Классический альбом года» — дебютный сольный альбом Константина Емельянова с музыкой Петра Чайковского (лейбл «Мелодия»)

«Композитор года» — Илья Демуцкий ;

«Балет года» — «Чайка» (ГАБТ России);

«Оркестр года» — MusicaEterna (создатель и художественный руководитель — Теодор Курентзис );

«Концертная/театральная площадка года» — Московская государственная академическая филармония;

«Дирижер года» — Александр Сладковский ;

«Мировая звезда» — Денис Мацуев ;

«За поддержку классического искусства» — Юрий Башмет ;

«Открытие года» — Виктория Каркачева.

Список лауреатов BraVo-2022 среди самых популярных представителей классической сцены из стран-партнёров премии:

Белоруссия — Марта Данусевич ;

Китай — Лей Чжан ;

ОАЭ — Сара Аль Кайвани ;

Сербия — Неманя Радулович ;

Венгрия — Балаж Хаваши ;

Турция — Шефика Кутлуер ;

Казахстан — Сундет Байгожин ;

Республика Корея — Кимин Ким ;

Азербайджан — Эльчин Азизов ;

Монголия — Ариуабаатар Гарбаатар ;

Египет — Фара Эль Дибани ;

Армения — Нина Минасян.

Добавим, что международная профессиональная музыкальная премия BraVo проводится при информационной поддержке компании «Русская Медиагруппа» и «Радио Монте Карло». Церемония вручения наград BraVo ежегодно проходит на сцене Большого театра, однако в 2022 году мероприятие провели заочно по независящим от организаторов причинам.

Читайте ранее в этом сюжете: В конце апреля объявят номинантов на премию RU. TV