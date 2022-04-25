Скопье, , 23:13 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 25 апреля поздравил избранного президента Франции Эммануэля Макрона с переизбранием.

Стево Пендаровски Facebook.com/SPendarovski

На своей странице в социальной сети политик заявил, что «победа Макрона состоялась в период решающих вызовов, когда важен проевропейский выбор».

Пендаровски добавил, что Северная Македония ожидает продолжения сближения сотрудничества с Францией.

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Напомним, во втором туре президентских выборов Макрон набрал 56,8% голосов.

В 2019 году предложение Макрона о реформе переговорного процесса привело к задержке переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС, которые теперь откладываются из-за сопротивления Болгариии.

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