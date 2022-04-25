Сеул, 25 апреля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Южнойкорейский поп-музыкант Psy (Пак Чжэ Сан) и Jessi выпустят новую совместную песню под названием Ganji. Об этом 25 апреля артист сообщил в своих социальных сетях.

Скриншот NME Официальный арт к синглу Ganji

Psy сообщил в социальных сетях, что шестой трек из его будущего альбома будет называться Ganji, и в нем примет участие корейско-американская рэп-исполнительница Jessi. Дуэт рассказал о песне и о том, как она появилась, в нескольких новых интервью.

В одном из клипов они рассказали, что Psy обратился к Jessi во время релиза ее недавнего сингла Zoom, и что она сначала отказала ему. «Но я услышала песню, и ритм был так хорош», — сказала Джесси о песне GANJI, что в переводе означает «шикарный».