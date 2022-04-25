Варшава, , 22:47 — REGNUM Британская компания MBDA поставит вооружённым силам Польши системы ПВО малой дальности, сообщает 25 апреля Польская группа вооружения (PGZ).

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Британская фирма поставит в Польшу ракеты и пусковые комплексы

«Консорциум PGZ-NAREW заключил соглашение с MBDA о сроках и условиях поставок компонентов системы Narew от британского партнера», — указано в сообщении.

В рамках соглашения должен пройти процесс интеграции пусковых установок и ракет производства MBDA с радиолокационной станцией и системой связи и управления C2 польского производства.

Пресс-служба PGZ уточняет, что речь идет о поставках в Польшу ракет ПВО малой дальности CAMM и пусковых установок iLauncher, которые затем будут интегрированы с польскими системами связи и радиолокации.

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