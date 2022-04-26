Загреб, 26 апреля 2022, 01:40 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не видит никаких проблем в том, что Загреб не дал России организовать гуманитарный авиарейс для эвакуации сотрудников своего посольства, объявленных хорватскими властями персонами нон грата. Об этом Пленкович заявил 25 апреля.

Андрей Пленкович
Андрей Пленкович
Andrejplenkovic.com

«Насколько я знаю, эти люди покинули Хорватию через Белград или что-то тому подобное. Нет в этом никакой русофобии, но для Хорватии понятно, что Россия, нарушая все правила международного правопорядка и все ценности, за которые мы стоим, напала на Украину, и мы на это реагируем», — процитировал портал b92 слова Пленковича.

Он добавил, что у российских дипломатов были две недели на то, чтобы покинуть Хорватию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что негуманное отношение властей Хорватии к гражданам России не останется без достойного ответа.