Загреб, 26 апреля, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не видит никаких проблем в том, что Загреб не дал России организовать гуманитарный авиарейс для эвакуации сотрудников своего посольства, объявленных хорватскими властями персонами нон грата. Об этом Пленкович заявил 25 апреля.

Andrejplenkovic.com Андрей Пленкович

«Насколько я знаю, эти люди покинули Хорватию через Белград или что-то тому подобное. Нет в этом никакой русофобии, но для Хорватии понятно, что Россия, нарушая все правила международного правопорядка и все ценности, за которые мы стоим, напала на Украину, и мы на это реагируем», — процитировал портал b92 слова Пленковича.

Он добавил, что у российских дипломатов были две недели на то, чтобы покинуть Хорватию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что негуманное отношение властей Хорватии к гражданам России не останется без достойного ответа.