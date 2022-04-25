Рим, 25 апреля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Итальянское популистское «Движение 5 звёзд» по-прежнему выступает против отправки наступательного оружия на Украину, заявил 25 апреля лидер партии экс-премьер Джузеппе Конте.

Presidenza della Repubblica Джузеппе Конте

«Единственная эскалация, которая нужна на Украине — эскалация дипломатическая», — отметил он.

Марио Драги главе своего правительства («Движение» входит в правящую коалицию) Конте посоветовал брать пример с Германии, где уже приняли такое решение.

«Алармизм» Драги, по мнению итальянских наблюдателей, объясняется его планами летом или осенью 2022 года занять пост генсека НАТО.

Как сообщалось ранее, власти Италии переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство страны также приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники.