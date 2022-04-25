Милан, Италия, 25 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини 25 апреля поздравил Марин Ле Пен с хорошим результатом на выборах президента Франции.

Dario Chiericoni Маттео Сальвини

«Стакан наполовину полон», правые получили 13 миллионов голосов — более, чем когда-либо ранее, отметил Сальвини.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержал действующий президент Франции Эммануэль Макрон, набравший 58,5% голосов.