Донецк, , 22:35 — REGNUM Столицу ДНР украинские вооружённые формирования обстреляли несколько раз за вечер 25 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Применялись БМ21 «Град», артиллерия и миномёты.

Въезд в Донецк Алтай. Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

Так, Петровский район Донецка ВСУ атаковали в 16:00 мск и в 16:16 мск, выпустив в обоих случаях по пять снарядов калибра 122 мм: первый обстрел вёлся из населённого пункта Новомихайловка, второй – из населённого пункта Красногоровка.

Кировский район Донецка был обстрелян украинскими боевиками в 18:00 мск и в 18:20 мск. Со стороны Красногоровки стреляли из БМ21 «Град» (пять ракет), со стороны Новомихайловки – из артиллерийских орудий калибра 122 мм (десять снарядов).

В 19:15 мск под обстрел украинских вооружённых формирований попал Куйбышевский район столицы ДНР: со стороны населённого пункта Пески было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

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