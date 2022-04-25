Рим, 25 апреля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги 25 апреля поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

European Parliament Марио Драги

Драги выразил надежду, что общими усилиями можно будет строить более сильный и более сплоченный Евросоюз, который будет являться важным игроком на мировой арене.

Как сообщалось ранее, во втором туре выборов президента Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 58,5% голосов.