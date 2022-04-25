Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Супергеройский фильм «Бэтгёрл» может появиться в кинопрокате. Об этом пишет портал ComicBook 25 апреля.

Постер фильма «Бэтгёрл» Кадр из видео блогера Джона Кампеа

Как сообщает источник, представители Warner Bros. рассмотрят возможность выпуска фильма в кинотеатрах из-за недавней потери аудитории на стриминге Netflix. Ещё одной причиной возможного появления у «Бэтгёрл» театрального релиза называется коммерческий успех «Бэтмена» Мэтта Ривза («Монстро»).

Напомним, что премьера кинокомикса «Бэтгёрл» должна состояться во второй половине 2022 года. Главную роль в ленте сыграет Лесли Грейс.

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