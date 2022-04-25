Кинокомикс «Бэтгёрл» может получить театральный релиз
Вашингтон, 25 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Супергеройский фильм «Бэтгёрл» может появиться в кинопрокате. Об этом пишет портал ComicBook 25 апреля.
Кадр из видео блогера Джона Кампеа
Постер фильма «Бэтгёрл»
Как сообщает источник, представители Warner Bros. рассмотрят возможность выпуска фильма в кинотеатрах из-за недавней потери аудитории на стриминге Netflix. Ещё одной причиной возможного появления у «Бэтгёрл» театрального релиза называется коммерческий успех «Бэтмена» Мэтта Ривза («Монстро»).
Напомним, что премьера кинокомикса «Бэтгёрл» должна состояться во второй половине 2022 года. Главную роль в ленте сыграет Лесли Грейс.