Вашингтон, 25 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Супергеройский фильм «Бэтгёрл» может появиться в кинопрокате. Об этом пишет портал ComicBook 25 апреля.

Кадр из видео блогера Джона Кампеа Постер фильма «Бэтгёрл»

Как сообщает источник, представители Warner Bros. рассмотрят возможность выпуска фильма в кинотеатрах из-за недавней потери аудитории на стриминге Netflix. Ещё одной причиной возможного появления у «Бэтгёрл» театрального релиза называется коммерческий успех «Бэтмена» Мэтта Ривза («Монстро»).

Напомним, что премьера кинокомикса «Бэтгёрл» должна состояться во второй половине 2022 года. Главную роль в ленте сыграет Лесли Грейс.