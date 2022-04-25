Стокгольм, 25 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Специализированный на изучении шведского языка научно-популярный журнал Språktidningen опросил жителей Швеции, чтобы выяснить, какие явления в языке у них вызывают наиболее острое чувство раздражения. Результаты социологического опроса были опубликованы 25 апреля.

Spbu.ru Шведская академия

Так, наиболее бросающимся в глаза для шведов является раздельное написание слов, которые в других языками передаются через словосочетания (22% респондентов) и гендерно нейтральное местоимение hen, переводимое как «онна» (22% опрошенных).

Еще 15% опрошенных шведов недовольны употреблением в речи ненужных заимствованных англицизмов.

12% респондентов отметили, что в шведском языке их ничего не раздражает.

В опросе Språktidningen, проведенном в период со 2 по 9 марта, принял участие 1081 человек.