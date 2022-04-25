Стокгольм, , 22:37 — REGNUM В случае принятия решения о вхождении в НАТО Швеция хочет подать заявку на присоединение к оборонительному альянсу одновременно с Финляндией. Об этом со ссылкой на свои источники написала финская газета Iltalehti, по данным которой это может произойти не раньше середины мая. 25 апреля шведский телеканал SVT со ссылкой на свои источники подтвердил, что согласование сроков подачи соответствующих заявок на вступление в НАТО между обеими странами действительно имеет место.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Iltalehti, правительство Швеции обратилось с просьбой к Финляндии о координации совместных усилий при принятии решения по вопросу НАТО. Такое решение может быть официально принято на 20-й неделе 2022 года, которая начинается 16 мая.

Данный временной отрезок выбран не случайно. Поскольку это совпало бы с государственным визитом в Швецию президента Финляндии Саули Ниинистё.

Ранее правящие в Швеции «Социал-демократы» заявляли, что партия сделает заявление по вопросу НАТО не позднее 24 мая. На прошлой неделе сроки были сдвинуты, и теперь решение поступит 13 мая.