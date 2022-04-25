Дубай, ОАЭ, , 22:26 — REGNUM Журналистка Ксения Собчак купила квартиру в Дубае (ОАЭ). Об этом 25 апреля сообщил Starhit, ссылаясь на свой источник.

Ксения Собчак Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным инсайдера издания, в марте 2022 года журналистка приобрела квартиру площадью 120 квадратных метров в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences в самом центре города. Стоимость жилья оценивается в 61-62 млн рублей.

Собчак прокомментировала новость о покупке квартире в ОАЭ в своих соцсетях. Она подтвердила, что сделка действительно была — она также отметила, что закон не запрещает ей иметь недвижимость в дружественной стране. По словам Собчак, квартира является одним из способов инвестирования, чтобы избежать инфляции.

Ранее СМИ сообщили о том, что Ксения Собчак продала свою квартиру в центре Москвы. Жильё приобрели за $10,3 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Ксения Собчак продала свою квартиру в центре Москвы