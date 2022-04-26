Москва, , 00:53 — REGNUM Цель обстрела здания МГБ в Тирасполе — вызвать панические настроения среди граждан и внести смятение в сознание элит. Об этом 25 апреля заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Открытие памятника Екатерине II в Тирасполе. 1 сентября 2020 President.gospmr.org

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«Учитывая старые связи между спецслужбами и новые, наработанные в четырехугольнике «Киев-Бухарест-Кишинев-Варшава», можно предположить, что взрывы в Тирасполе могли быть какой-то совместной разработкой спецслужб противника. Она должна была вызвать смятение внутри приднестровских элит и посеять панику среди населения», — заявил эксперт.

Информация по республике и по Тирасполю распространяется мгновенно, люди начинают бояться того, чтобы к ним не пришла война, подытожил политолог.

Напомним, что 25 апреля в Тирасполе неизвестными было обстреляно здание Министерства государственной безопасности ПМР.