25 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили интерес к $850 млн, которые, вероятно, принадлежат президенту Украины, со стороны нидерландской партии «Форум за демократию».

Елизавета Коробова, , 23:29 — REGNUM Озабоченность нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) происхождением состояния президента Украины Владимира Зеленского, возникшее после вступления его в должность главы государства, и которое оценивают в $850 млн, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну ясно же откуда. В «95-м квартале» заработал, когда в латексе танцевал», — шутит Дмитрий О.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский как главный попрошайка Европы очевидным образом присвоил себе те средства, которые выделяются якобы на помощь Украине.

«И что?! Он вон сколько кредитов для страны выпросил, заслужил свой процент», — поделился своим мнением Андрей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные кураторы Зеленского платят ему завидную зарплату, за которую тот готов воевать с Россией до последнего украинца.

«Так он по Европе и Америке бегает с протянутой рукой и орёт про злых русских, что обижают его, а они ему за это деньги дают. Он что-то вроде дворового дурачка, вроде прибить охота, чтобы не мучился, но жалко. Вот и подкармливают», — считает Сергей С.

Вклад Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нашли, чем удивить. Тот, кто продал Родину, у того в шкафу ещё не такие скелеты припасены», — указывает Андрей Т.

«Как откуда? Украинцев продаёт оптом. Там бизнес налажен. Конвейер прямо», — отметила Дарья М.

Часть людей полагает, что голландские политики обнаружили только те активы Зеленского, которые можно отследить, но они не учли, что президент Украины может прятать миллиарды наличкой в мешках.

«Это деньги, которые видны, т.е. не наличка в коробке, а буквальные зарегистрированные активы. На людской крови заработал, подонок. Как можно с таким ужасом жить?» — удивляется Марина П.

«А Зеля думал, что про его Пандору все забыли? Шутник роет себе могилу, гавкая на другие страны и требуя-требуя-требуя. Скоро весь мир, который был вместе с Украиной, благополучно Зелю и потопит», — уверен Степан Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский находится в подвешенном состоянии, ведь перестав выполнять приказы его заокеанских хозяев, все его миллионы окажутся уже не его.

«А это пока не его деньги, он их отрабатывает. Американцы их заморозить могут в любой момент, как наши резервы, поэтому Зеленский и трудится в поте лица за интересы США», — считает Михаил П.

Нашлись и те, кто отмечают, что на Украине наживаются все, включая американцев и британцев.

«Порошенко сотни миллионов стырил на Украине, Зеленский тоже сотни миллионов стырил на сегодняшний день, Хантер Байден несколько миллиардов украл у граждан Украины. Даже генералы украинской армии тырят миллионы. Американцы и британцы деньги отмывают у себя, поставляя вооружение Украине, а деньги снимают с европейцев», — указывает Изатшо М.

Напомним, 25 апреля нидерландская партия «Форум за демократию» сообщила в Twitter о том, что заинтересовалась происхождением состояния президента Украины Владимира Зеленского, которое оценивают в $850 млн, возникшее после вступления его в должность главы государства.