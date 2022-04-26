Приштина, , 01:37 — REGNUM Диалог о «нормализации отношений» между Приштиной и Белградом «должен сосредоточиться на взаимном признании». Об этом 25 апреля в Приштине заявила помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид после встречи с президентом сепаратистского Косово Вьосой Османи.

Карен Донфрид State.gov

«Косово должно занять место в европейских и евроатлантических структурах, которое ему и принадлежит. Это включает соглашение о «нормализации отношений» с Сербией, которое фокусируется на взаимном признании», — процитировало издание «Коха» слова Донфрид.

По словам американского чиновника, «война на Украине показала, насколько важно, чтобы Косово и его соседи продолжили реформы, необходимые для демократической консолидации и интеграции в европейские и евроатлантические институты».

Напомним, что Донфрид после визита в Приштину приедет в Белград на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.