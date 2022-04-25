Вологда, 25 апреля 2022, 22:21 — REGNUM Ледоход пересек границу Вологодской и Архангельской областей. На Вологодчине реки западных районов полностью очистились ото льда, а на реках восточных районов отмечается редкий ледоход, сообщает правительство Вологодчины.
В связи с активным таянием снега в лесах на водоемах отмечаются колебания уровней воды различной интенсивности, возможны локальные подтопления территорий, а также участков автодорог.
Как сообщало ИА REGNUM, река Абакан в Хакасии практически освободилась ото льда.