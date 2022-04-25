Вологда, , 22:21 — REGNUM Ледоход пересек границу Вологодской и Архангельской областей. На Вологодчине реки западных районов полностью очистились ото льда, а на реках восточных районов отмечается редкий ледоход, сообщает правительство Вологодчины.

Клод Моне. Ледоход. 1880

В связи с активным таянием снега в лесах на водоемах отмечаются колебания уровней воды различной интенсивности, возможны локальные подтопления территорий, а также участков автодорог.

«Благодаря спланированным и проведенным превентивным мероприятиям удалось избежать подтоплений населенных пунктов в период прохождения весеннего ледохода, – сообщил глава комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Алексей Зотов. — В целом обстановка с паводком на территории области стабилизируется. Ситуацию держим на контроле».

Как сообщало ИА REGNUM, река Абакан в Хакасии практически освободилась ото льда.