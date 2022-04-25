Москва, , 22:19 — REGNUM Украинские боевики продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранных граждан из пяти стран, сообщил 25 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель Минобороны РФ рассказал, что за последнюю неделю стало больше обращений по поводу оставшихся на Украине людей, чьи родственники уехали по заявленным украинской стороной гуманитарным коридорам в западном направлении.

Михаил Мизинцев «Люди боятся, что их близкие на подконтрольной неонацистам территории могут стать «живым щитом» или их постигнет судьба участников срежиссированных Западом провокаций».

Он добавил, что в семи портах (в Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран. Они не выходят в открытое море из-за минной опасности и угрозы обстрела, созданной ВСУ в своих внутренних водах.

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