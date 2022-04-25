Москва, 25 апреля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Украинские боевики продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранных граждан из пяти стран, сообщил 25 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Представитель Минобороны РФ рассказал, что за последнюю неделю стало больше обращений по поводу оставшихся на Украине людей, чьи родственники уехали по заявленным украинской стороной гуманитарным коридорам в западном направлении.

Михаил Мизинцев «Люди боятся, что их близкие на подконтрольной неонацистам территории могут стать «живым щитом» или их постигнет судьба участников срежиссированных Западом провокаций».

Он добавил, что в семи портах (в Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран. Они не выходят в открытое море из-за минной опасности и угрозы обстрела, созданной ВСУ в своих внутренних водах.