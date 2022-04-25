ВСУ удерживают 90 иностранных граждан из пяти стран
Москва, 25 апреля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Украинские боевики продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранных граждан из пяти стран, сообщил 25 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Представитель Минобороны РФ рассказал, что за последнюю неделю стало больше обращений по поводу оставшихся на Украине людей, чьи родственники уехали по заявленным украинской стороной гуманитарным коридорам в западном направлении.
Он добавил, что в семи портах (в Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран. Они не выходят в открытое море из-за минной опасности и угрозы обстрела, созданной ВСУ в своих внутренних водах.