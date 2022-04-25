Москва, 26 апреля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Бенефициарами взрывов в Тирасполе являются спецслужбы Румынии, Украины, Молдавии и Польши. Об этом 25 апреля заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Kaluga-gov.ru Тирасполь — столица Приднестровской Молдавской Республики

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«Эти взрывы — это лишь звенья в цепи событий, направленных на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Приднестровье и создание вокруг республики фона, который может позволить развязать агрессию», — заявил эксперт.

Нельзя утверждать, что заказчиками этих взрывов были спецслужбы Румынии, Молдавии, Украины или Польши, считает эксперт. Это можно будет сделать только после соответствующего расследования, но прямо или косвенно заинтересованы в таком развитии событий, в дестабилизации ситуации в республике именно они, подытожил Соин.

Напомним, что 25 апреля в столице Приднестровья г. Тирасполь было обстреляно из гранатометов здание Министерства госбезопасности республики.