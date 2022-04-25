Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Владелец и создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заключил соглашение о покупке соцсети Twitter, сообщает 25 апреля пресс-служба компании Twitter.

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Отмечено, что покупка соцсети Twitter обойдётся Илону Маску в $44 млрд.

«Twitter, Inc. сегодня объявляет о том, что заключено окончательное соглашение о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, по цене в 54,2 доллара за каждую акцию. Вся сделка оценивается в 44 млрд долларов», — указано в сообщении компании Twitter.

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