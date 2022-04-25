Палермо, Италия, , 22:15 — REGNUM Если правоконсервативные партии не договорятся об общем повторном выдвижении в губернаторы Сицилии Нелло Музумечи, то и все остальные договоренности будут пересмотрены, заявила 25 апреля лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

Эта организация вместе с партиями Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони пока не может достичь согласия по общим действия на национальных выборах, однако регулярно объединяет усилия на региональном уровне.

При этом если еще в 2020 году явным лидером условно существующей коалиции была «Лига» Сальвини, то теперь таковой является партия Мелони (самая популярная в стране), что дает ей возможность требовать от партнеров большего.