Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Актриса Тандиве Ньютон состоит в отношениях с рэпером Lonr (Элайджа Диас). Об этом 25 апреля пишет Mail Online.

Тандиве Ньютон Цитата из т/с «Мир Дикого Запада». Реж. Ричард Дж. Льюис, Джонатан Нолан. 2016

Папарацци сфотографировали пару во время прогулки — актриса и рэпер целовались, держась за руки. Как отмечает СМИ, новый избранник 49-летней Ньютон младше её на 24 года.

Ранее западные СМИ сообщили, что Тандиве Ньютон разводится с супругом, режиссёром Олом Паркером. По их данным, артистка тяжело переживает развод, из-за чего она отказалась от участия в фильме «Супер Майк: Последний танец».

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